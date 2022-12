Martedì 13 Dicembre 2022, 10:24

Un'indagine per corruzione travolge il porto di Gaeta finito nel mirino della Guardia di Finanza. I militari del Gruppo di Formia, diretti dal colonnello Luigi Galluccio, hanno notificato il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari a carico di tre persone coinvolte in un giro di corruzione. Si tratta di due funzionari pubblici dell'Autorità di Sistema portuale di Gaeta, Salvatore Ciccolella (43 anni) e Guido Guinderi (63), e di un imprenditore edile, Carlo Amato (63).

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Cassino, ipotizza tangenti e favori ricevuti dai funzionari del Porto in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto del valore di circa 103.000 euro per la manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina di Riva della Darsena dei Pescherecci. Un appalto vinto dalla società So.C.E.M Costruzioni Edili e Marittime srl riconducibile all'imprenditore originario di San Cipriano d'Aversa e residente a Sant'Apollinare.

I FAVORI

Le tangenti, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, non sono state elargite sotto forma di denaro, ma come favori. In particolare l'imprenditore, sempre secondo la ricostruzione dell'accusa, si è occupato del trasporto e del posizionamento di una piscina in vetroresina in un giardino adiacente un B&B di Formia, un lavoro il cui valore è stato quantificato dalla Guardia di Finanza al di sotto dei diecimila euro. In cambio di questo intervento l'imprenditore avrebbe ottenuto l'appalto per la manutenzione straordinaria.

I fatti risalgono all'agosto 2019 e le indagini, sviluppate tra il 2021 e il 2022, si inseriscono nell'ambito delle verifiche del Corpo di Formia in materia di spesa pubblica, con particolare attenzione ai numerosi interventi per i lavori di messa in sicurezza del porto di Gaeta. «La condotta ipotizzata a carico dei tre indagati - spiega la Guardia di Finanza - è quella di concorso nel reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e riguarda l'affidamento di un pubblico appalto del valore di circa 103.000 euro. Secondo l'ipotesi investigativa, i pubblici funzionari interessati avrebbero ricevuto dall'imprenditore casertano tangenti e regalie in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto in questione».

Favori che sarebbero iniziati ancora prima della gara: «Già in epoca antecedente allo svolgimento della gara d'appalto - spiega la Finanza - ovvero nella fase di sorteggio delle ditte partecipanti al bando, sono state ammesse ben sette società su dodici di fatto riconducibili all'imprenditore edile, destinatario tra l'altro di misure interdittive antimafia. Per questo l'appaltatore aveva provveduto ad intestare fittiziamente a parenti o prestanome le varie società, pur di poter partecipare ugualmente ai bandi».

Un sistema collaudato che consente di aggirare le interdittive ma che non ha certo superato le verifiche capillari della Guardia di Finanza di Formia, particolarmente attiva nelle indagini di contrasto alla corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione. E' la seconda indagine che coinvolge il porto di Gaeta, dopo quella aperta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere su una concessione demaniale.