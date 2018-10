Inchiesta Olimpia, al processo il Comune di Latina è parte civile

Nuova udienza in Tribunale a Latina del processo per l'inchiesta Olimpia che vede imputati l'ex sindaco Di Giorgi, ex assessori, oltre a dirigenti e funzionari del Comune, professionisti e imprenditori. Il giudice Giorgia Castriota ha accolto la richiesta del Comune di Latina di costituzione di parte civile e ha ammesso anche due richeiste di rito abbreviato per l'ex consigliere comunale di Forza Italia, Vincenzo Malvaso, e per la funzionaria del Comune, Elena Lusena. Si torna in aula il 16 novembre prossimo per l'audizione di alcuni imputati. © RIPRODUZIONE RISERVATA