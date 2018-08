Metro, dieci rischiano il processo. Ma c'è l'ombra della prescrizione

di Vittorio Buongiorno, Marco Cusumano e Elena Ganelli

Un progetto fantasma rimasto sulla carta per il quale sono stati acquistati alcuni vagoni ferroviari che giacciono in un deposito francese perché di rotaie nel capoluogo pontino non ne sono mai state posate. E dopo tredici anni un punto fermo all'idea di realizzare a Latina una metropolitana di superficie lo mette la Procura della Repubblica di Roma - alla quale per competenza territoriale è stata trasferita l'indagine partita da via Ezio - con l'avviso di chiusura indagine ai dieci indagati accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato.



Si tratta dell'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, dell'ingegner Lorenzo Le Donne quale responsabile unico del procedimento per il Comune capoluogo, dei legali rappresentanti della società Metrolatina Pierluigi Alessandri e Aldo Bevilacqua, dei legali rappresentanti della Gemmo Irene, Mauro e Susanna Gemmo, dell'avvocato Giovanni Pascone, componente della commissione giudicatrice, di Cecilia Simonetti legale rappresentante della Sacaim e dell'ingegnere Vincenzo Surace, direttore dei lavori.



Un'inchiesta partita da lontano, nel 2010, quando la Guardia di Finanza inizia a controllare i versamenti delle imposte di Metrolatina, società nata nel 2007 proprio per realizzare i due lotti dell'opera, il collegamento Latina scalo-autolinee e quello tra la stazione delle autolinee e i quartieri Q4 e Q5 per la quale nel lontano 2004 l'amministrazione comunale aveva predisposto un avviso di project financing anticipando addirittura i finanziamenti che il Cipe avrebbe concesso (pari al 60% del costo complessivo) soltanto l'anno successivo. Ed è proprio attorno a quei fondi che si gioca l'inchiesta della Procura di Latina che ha voluto fare luce sulla sostenibilità finanziaria di un progetto che non ha mai visto la luce e sullo stato di avanzamento dei lavori: i cantieri dovevano aprire entro gennaio 2008 e nel 2010 doveva essere completato il 50% degli impianti, cosa che naturalmente non è accaduta.



Nel frattempo però il Cipe aveva erogato 3,3 milioni al Comune che a sua volta li aveva girati a Metrolatina che ha acquistato i vagoni da una società francese presso i cui depositi giacciono inutilizzati e che attende tuttora di essere pagata. Ed è questo l'ammontare complessivo del sequestro preventivo di beni predisposto lo scorso anno a carico dei dieci indagati.



Secondo l'accusa la truffa consiste nell'avere taciuto al Cipe una serie di circostanze sul progetto incluso il mancato contributo per la percorrenza chilometrica da parte della Regione Lazio e nell'avere autorizzato la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori relativo alla costruzione di cinque veicoli nonostante non fosse stato predisposto e validato il progetto esecutivo della linea 1 poiché in attesa di variante urbanistica, e non fosse stato ancora approvato il progetto esecutivo della linea 2, non fosse stato redatto un verbale di consegna dell'opera ma solo un verbale di consegna parziale delle aree per la linea 2. E sempre con raggiri si sarebbe tentato di presentare, richiedere e autorizzare il pagamento del secondo stato di avanzamento lavori relativo alla costruzione di ulteriori due carrozze. E ancora dati sballati sugli utenti del servizio di trasporto pubblico ai fini di ottenere i contributi regionali per un progetto che i magistrati definiscono «improntato a criteri di mera fantasia». Della metro resta una foto datata del vagone esibito in piazza del Popolo.



PRESCRIZIONE, MANCANO SOLO TRE ANNI

Sono tre i reati contestati nel capo d'imputazione dell'inchiesta sulla metro leggera. La Procura ipotizza innanzitutto la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis del codice penale). In questo caso la prescrizione, trattandosi di un delitto, è di 6 anni, termine che può essere esteso fino a 7 anni e sei mesi in caso di sospensione della prescrizione. La truffa aggrava viene ipotizzata in due voci: nel capo A si contesta la genesi del progetto con la richiesta (nel 2004) di un finanziamento di 102.375.000 euro per coprire il 60% dell'intervento. Il tutto seguito da una serie di operazioni, «artifizi e raggiri» per indurre in errore il Comune, il Cipe e il Ministero dei Trasporti. Si indica l'erogazione, come ingiusto profitto, della somma di 3.662.317,40 avvenuta il 16-02-2011, data da considerare come riferimento per il calcolo della prescrizione. Dunque, ipotizzando i 7 anni e 6 mesi, proprio in questo mese di agosto 2018 si arriverebbe alla prescrizione del reato.



C'è però il secondo capo d'imputazione, il B, sempre legato all'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che riguarda il secondo SAL (stato avanzamento lavori) relativo alla costruzione di due ulteriori carrozze e altre spese per l'importo complessivo di 4,9 milioni. In questo caso il reato si consuma, secondo la Procura, fino al 19-12-2014, data della citazione in giudizio del Comune di Latina per il pagamento del primo e secondo SAL. La prescrizione dunque slitta in questo caso, sempre ipotizzando i 7 anni e mezzo, al 2021 con tempi comunque ristretti considerando i tre gradi di giudizio.



C'è infine il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 II) ipotizzata a carico di Lorenzo Le Donne e Vincenzo Surace, in data 23-09-2010. In questo caso la prescrizione è di 10 anni, dunque nel settembre 2020.



GLI 80 MILIONI IN BILICO, 15 POTREBBERO FINANZIARE I BUS SENZA AUTISTA

Il futuro della metropolitana leggera continua a restare una incognita. Da una parte infatti va avanti la causa con cui il concessionario ha chiesto al Comune di Latina un maxirisarcimento per decine di milioni e che ha costretto l'ente in via prudenziale a congelare circa nove milioni di euro sul fondo rischi per far eventualmente fronte a una sentenza negativa, dall'altra c'è il capitolo che riguarda gli 81 milioni di euro che il Cipe ha stanziato per la metropolitana leggera e che nessuno fino ad oggi è riuscito a utilizzare e molto probabilmente nessuno mai vi riuscirà perché, come spiegato tante volte, quel progetto non stava in piedi finanziariamente e la Regione non ha mai accettato di accollarsi una spesa annua stimata in almeno dieci milioni di euro annui per consentirne il decollo, ma con il rischio di di veder aumentare quella cifra.



IL CARTEGGIO - Gli 81 milioni, teoricamente sono sempre lì. L'amministrazione guidata da Damiano Coletta ha avviato un carteggio con il Mef e con i Trasporti per capire come sbloccarne almeno una parte su un progetto diverso, ma al momento non si è arrivati ad alcuna intesa. La partita si gioca su una eventuale rinuncia agli 81 milioni, solo in questo caso il ministero delle infrastrutture e poi il Mef sarebbero disponibili a erogare un nuovo finanziamento.



IL BRT - Il nuovo progetto a dire il vero compare già in un atto ufficiale. Ovvero nell'addendum del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (del. cipe n. 54/2016), pubblicato nel dicembre 2017. Alla pagina 12, nel capitolo Asse tematico C: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano, a fronte di 720 milioni previsti, un solo intervento riguarda il Lazio, quello di Latina. Per la linea di azione «Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari», viene preso in considerazione l'intervento «Bus Rapid Transit Comune di Latina» per il quale sono previsti 15 milioni di euro. E' il progetto che prevede di sostituire la metro leggera con delle navette elettriche intelligenti che consentirebbero lavori meno impattanti e una riduzione dei tempi di percorrenza tra la città e lo Scalo. Ma prima qualcuno si deve prendere la responsabilità di rinunciare agli 80 milioni di euro.



PROVE DI REVOCA - D'altra parte che il Ministero e il Cipe stiano cercando disperatamente di revocare il finanziamento pontino è attestato in almeno altri due atti ufficiali. In una delibera Cipe del 3 marzo 2017 relativa al finanziamento «Metropolitana leggera automatica di Torino, Linea 1 prolungamento Fermi-Cascine Vica» si legge «una iniziale proposta di finanziamento poi superata, prevedeva l'utilizzo di i) 107 milioni di euro di risorse statali, di cui 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto-legge n. 133/2014, previa adozione di un decreto interministeriale che destinasse al lotto stesso il finanziamento che il decreto interministeriale n. 82/2015 assegnava solo per la fornitura del sistema VAL, e 17 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla revoca del finanziamento assegnato ad un intervento del Comune di Latina, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni e integrazioni».



LA CORTE DEI CONTI - Stessa cosa si ritrova anche negli atti relativi a una delibera della sezione di Controllo della Corte dei Conti che aveva preso in esame il finanziamento per la tratta leggera Rimini-Riccione: «In un'ottica di adeguata e lungimirante pianificazione delle risorse, l'Amministrazione, per tempo, avrebbe potuto trovare la copertura finanziaria della fornitura dei filoveicoli in questione nella disponibilità, ad esempio, derivante dal riparto regionale di detto Fondo. Invece, a maggio 2016, quando ormai tale disponibilità si era esaurita, ha potuto solo ipotizzare di procedere al finanziamento richiesto utilizzando risorse derivanti dalla revoca dei contributi al Comune di Latina assegnati sempre ai sensi della predetta legge n.211/1992. Ma tale proposta non si è concretizzata».

Quindi l'intenzione del Mef di riprendersi gli 80 milioni c'è, ma la revoca di quel finanziamento per ora non è ancora stata decisa.



Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27



