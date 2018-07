Inchiesta "Dionea": soluzione in vista grazie alla Uiltucs per i dipendenti delle onlus rimasti senza lavoro

di Barbara Savodini

FONDI - È in via di risoluzione l'emergenza dei 90 dipendenti, 30 dell'Azalea e 60 della Ginestra, rimasti senza lavoro dopo l'operazione “Dionea” che ha portato all'arresto di sei persone e al trasferimento (ancora in corso) presso altre strutture laziali di quasi 500 migranti.Dopo il sit-in che si è tenuto lunedì ai piedi della casa comunale di Fondi e dopo le sollecitazioni dei sindaci Salvatore De Meo e Federico Carnevale, il segretario della Uiltucs Gianfranco Cartisano è stato convocato prima in Prefettura e poi in Questura per dare esatta contezza alle autorità dell'attuale situazione.Al termine di una serie di incontri, è stata quindi revocata la maxi manifestazione che si sarebbe dovuta tenere giovedì mattina in Piazza della Libertà a Latina.Ottenuto il via libera dal prefetto Maria Rosa Trio, Cartisano ha quindi preso parte a due distinte assemblee con i lavoratori per individuare altrettante figure super partes tramite le quali poter sbloccare una parte dei fondi congelati e consentire il pagamento degli stipendi arretrati.Si tratta, comunque, di situazioni sensibilmente diverse: presso l'Azalea risultavano infatti assunti 30 dipendenti con diverse mansioni che attendono di percepire soltanto la mensilità corrente.Ancora incerto, invece, il capitolo relativo al licenziamento senza il quale i lavoratori non potranno percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale.Il nodo principale consiste nel fatto che la onlus è risultata vincitrice del bando provinciale ma con l'inchiesta tutti i richiedenti asilo sono stati trasferiti altrove interrompendo di fatto l'attività della cooperativa.I lavoratori de La Ginestra, invece, sono 60 e hanno circa quattro mensilità arretrate.In questo caso la onlus non era risultata vincitrice della gara bandita della prefettura ma, avendo fatto ricorso, era in attesa di responso.