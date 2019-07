Disagi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli (via Formia) a seguito di un incendio che ha interrotto il traffico per circa un'ora tra Sezze Romano e Latina. I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere un incendio divampato in prossimità dei binari.



I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 55 minuti. La linea ha ripreso a funzionare regolarmente poco dopo le 19,15 ma la situazione tornerà alla normalità solo in serata. © RIPRODUZIONE RISERVATA