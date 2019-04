Incendio in via Sant'Anastasia a Fondi, una persona è deceduta

FONDI - Una persona è morta, una è rimasta ferita, nell'incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, in un appartamento in via Sant'Anastasia a Fondi. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco allertati da alcuni residenti, che hanno spento le fiamme e tratto in salvo una delle due persone presenti in quel momento nell'appartamento, l'altra non è riuscita a salvarsi a causa delle esalazioni del fumo. I pompieri hanno svolto anche un primo controllo per capire da dove siano partite le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA