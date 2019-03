Incendio a Ventotene, bruciati 5 ettari di vegetazione a Parata Grande

Tanta paura nel tardo pomeriggio di ieri sull'isola di Ventotene. Un vasto incendio ha interessato la parte di Parata Grande. Sul posto è stato elitrasportato, per mezzo del Drago 63 del reparto Volo Vigili del fuoco di Ciampino, il personale VVF DOS AIB per coordinare le operazioni di spegnimento mediante il Can08 della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale Vigili del fuoco.



Fondamentali i lanci del velivolo per spegnere le fiamme che avevano già percorso, per via del forte vento, un area di circa 5000 metri quadrati. Fortunatamente nessuna struttura è stata minacciata né sono rimaste coinvolte persone, anche grazie al tempestivo avvio dei soccorsi attivati dall'autorità comunali con l'ausilio del personale volontario locale.