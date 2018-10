Pesante incendio in un appartamento ad Aprilia: i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 8.40 in via del Poggio.



Mio rogo era partito probabilmente dalla cucina ed aveva distrutto in poco tempo il mobilio annerendo le pareti di tutta casa. All’interno per fortuna non c’era nessuno.



Le fiamme, scaturite presumibilmente in modo accidentale, hanno interessato alcuni elettrodomestici e danneggiato parte del tetto in legno. © RIPRODUZIONE RISERVATA