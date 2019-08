Incendio sul monte Redentore, escursionisti accerchiati dal fuoco a Formia

Paura per una famiglia di escursionisti sul Monte Redentore a Formia. Stavano salendo sul sentiero per arrivare in cima, quando si sono trovati accerchiati dalle fiamme. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che con un mezzo aereo sono riusciti a creare una via di fuga, consentendo loro di mettersi in salvo presso un rifugio nella zona. Qui ora sta andando il 118, per verificare le loro condizioni: pare infatti che abbiano respirato molto fumo. © RIPRODUZIONE RISERVATA