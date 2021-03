Incendio a Sperlonga, minacciate anche le abitazioni

Un poderoso incendio protrattosi fino a notte inoltrata e che ha mandato in fumo circa 6 ettari di macchia mediterranea, mettendo anche a rischio abitazioni e ricoveri per animali. È divampato martedì a Sperlonga, in località Vallaneto, interessando l’area collinare che sovrasta il lago San Puoto.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 17, portando sul posto i vigili del fuoco di stanza presso il distaccamento di Terracina. A supportarli un nutrito dispiegamento di volontari della protezione civile, composto dai Falchi di pronto intervento provenienti da Fondi, dagli uomini della Croce d’Oro di Sperlonga e da quelli della Fenice di Gaeta.

Le fiamme, alimentate dal vento, sono state messe sotto controllo solo dopo ore di lavoro, quando erano le 22. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima della mezzanotte. Da chiarire, le cause alla base del vasto incendio.

