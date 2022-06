Incendio a Sabaudia, brucia il Parco Nazionale del Circeo: paura per gli ospiti dell'Istituto fisioterapico

Continua a bruciare l'Agro Pontino. Ieri pomeriggio fiamme hanno colpito piante di alto fusto, querce ed eucaliptus ed il relativo sotto bosco nonché sterpaglie varie in località Selvapiana, nel territorio di Sabaudia. Si è levata in aria una gigantesca nuvola di fumo che si era diretta verso l'istituto fisioterapico che si trova nei pressi creando apprensione. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Per spegnere l'incendio su è reso necessario anche l'intervento dell'elicottero che ha riversato acqua. Sul posto anche i volontari dell'Anc di Sabaudia e del gruppo di protezione civile comunale. Nessun danno alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.45.