Incendio al ristorante Casale Rosa, distrutta la struttura in legno

Incendio stamani nel ristorante "Casale Rosa" in via del Crocefisso, vicino borgo Santa Maria a Latina. La struttura, con molte parti in legno, è stata pesantemente danneggiata dal rogo. Secondo le prime informazioni l'incendio si è propagato dalla zona dei frigoriferi, forse per un corto circuito, espandendosi molto velocemente grazie alla presenza di diversi arredi in legno.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco che, dopo aver domano le fiamme, stanno lavorando alla ricostruzione delle cause del rogo.