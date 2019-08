Incendio a ridosso della Pontina a Campoverde, strada chiusa verso Latina

Estate rovente per la Pontina: l'ennesimo incendio avvenuto questa mattina attorno alle 10.30 ha creato pesanti disagi alla circolazione verso Latina, ad Aprilia. Il rogo si è verificato all'altezza di Campoverde, nei pressi del Mc Donald's. Le fiamme hanno divorato delle sterpaglie e degli alberi diventando alte e minacciose. Il fuomo ha invaso la strada. La polizia stradale ha chiuso la carreggiata in direzione di Latina per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza. Ristretta inoltre la carreggiata verso Roma, sempre per motivi di sicurezza. Il traffico sta subendo ancora disagi. © RIPRODUZIONE RISERVATA