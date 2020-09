Cisterna, rogo sulla Pontina alle ex manifatture del Circeo

Spettacolare incendio nel primo pomeriggio di oggi all’interno dell’area ex manifatture del Circeo nei pressi della Pontina sul territorio di Cisterna. Fiamme altissime che hanno catturato l’attenzione dei residenti della zona e di molti automobilisti di passaggio che hanno segnalato l’incendio al numero di emergenza dei Vigili del Fuoco.



L’opera di spegnimento è iniziata alle 16 e terminata intorno alle 17,30, per domare le fiamme sono state necessarie 3 autobotti e un pick up più il supporto della Protezione Civile di Cisterna. Per entrare all’interno dell’area i soccorritori hanno dovuto attendere l’arrivo della Polizia di Stato coadiuvata dagli agenti della Polizia Locale di Cisterna per la rimuovere i sigilli relativi all’ordine di sequestro dell’intera zona. Una volta ricevuta l’autorizzazione ad entrare, sono iniziate le azioni di spegnimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA