Piromani in azione a Fondi, in fiamme una discarica abusiva

Martedì 6 Luglio 2021, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 13:25

Una grossa colonna di fumo nero visibile anche a distanza di diversi chilometri: alla periferia di Fondi è stata data alle fiamme una discarica abusiva. Un incendio divampato nella prima serata di lunedì e con tutta probabilità di natura dolosa.

Ad essere interessata la frazione Sant'Andrea, uno dei polmoni verdi della Piana. Il vasto rogo ha bruciato una gran quantità di rifiuti speciali smaltiti illecitamente nell'area di via Malanotte, dove erano stati abbandonati in particolare decine di pneumatici, per poi allargarsi rapidamente a canneti e sterpaglie.

Ulteriori danni ambientali sono stati evitati solo grazie al tempestivo intervento dei volontari dei Falchi e dei vigili del fuoco, che per domare l'incendio e bonicare la zona hanno lavorato fino a tarda ora. In via Malanotte si sono portati anche i carabinieri della Tenenza e i colleghi del nucleo forestale, a caccia della mano che ha innescato le fiamme. Un piromane che, come in innumerevoli altri casi, in assenza di elementi utili ai fini investigativi è destinato a farla franca.

«Come ho avuto modo di dire in una delle ultime sedute di consiglio comunale - rimarca il consigliere d'opposizione Francesco Ciccone, della civica Fondi Vera - la città deve dotarsi di un protocollo d'intesa tra associazioni, comitati, forze dell'ordine ed istituzioni per un controllo statico e dinamico del territorio. Ed il Comune ha il dovere di chiedere il potenziamento del nucleo di carabinieri forestali, che hanno il compito di monitorare un comprensorio così vasto».