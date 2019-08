Incendio e paura a Cisterna, evacuato un palazzo

Un palazzo è stato evacuato a Cisterna, nel quartiere popolare San Valentino, a seguito di un vasto incendio partito da uno degli appartamenti.

Grande spavento per i residenti e grande apprensione per un disabile che vive grazie all'ausilio di un macchinario.

Il distacco dell'energia elettrica gli ha causato dei problemi e ora il macchinario è in funzione grazie a un gruppo elettrogeno dei vigili del fuoco.

Sì sta valutando come procedere, mentre viene fornita assistenza ai residenti. Presenti in zona anche forze dell'ordine e personale dell'Ares 118 © RIPRODUZIONE RISERVATA