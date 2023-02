Incendio in una palazzina, tre persone intossicate

Incendio in una palazzina di Sabaudia. Il rogo si è sviluppato stamani intorno alle 6, per cause da accertare, all'interno di un edificio tra via Petrucci e via del Ginepro, nella zona nord della cittadina.

​Tre persone, due donne e un uomo, sono rimaste intossicate. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute tre ambulanze, la polizia locale e i carabinieri.

Le fiamme potrebbero essere partite dai contatori dell'energia elettrica, ma è solo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Alcuni vicini di casa hanno riferito di aver sentito un boato intorno alle 6 del mattino.