Incendio no stop sulle alture di Fondi, bruciano bosco e macchia mediterranea

Lunedì 23 Agosto 2021, 22:01

Gli incendi non accennano a fermarsi. Sulle alture di Fondi un maxi-rogo ha bruciato per l'intera giornata di lunedì una vasta area compresa tra la frazione Querce e la località Crocette, nel perimetro del Parco naturale dei Monti Aurunci.

L'allarme è scattato qualche minuto dopo le 8, portando all'intervento vigili del fuoco e Falchi della protezione civile. Diverse squadre di terra supportate per ore dai lanci dall'alto di un canadair e un elicottero regionali. Eppure, gli sforzi degli specialisti dell'antincendio non sono serviti a placare in maniera definitiva l'incedere delle fiamme: in serata il bosco e la macchia mediterranea della zona ancora bruciavano.

In fumo ettari ed ettari di verde. Un danno ambientale esteso ma al momento non quantificabile, al vaglio anche dei guardiaparco, tra gli intervenuti.