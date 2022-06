Incendio Maenza, case evacuate. Il sindaco: «Sono state ore di paura»

Maenza in fiamme. Una giornata da dimenticare per il piccolo borgo lepino, coinvolto in un maxi incendio non ancora domato, partito dalla zona del depuratore e che ha coinvolto gran parte della collina. I roghi hanno lambito abitazioni, tanto da costringere i residenti a evacuare per mettersi in salvo, distrutto abitazioni e decine di ettari di vegetazione.

Rieti, incendio a Piani Poggio Fidoni: stop temporaneo anche alla ferrovia

Incendio Maenza, ore di paura

Il sindaco Claudio Sperduti ha seguito in prima persona i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e delle protezioni civili di Maenza e Roccagorga. «Sono state ore di paura, adesso la situazione sembra essere sotto controllo», racconta Sperduti, «fortunatamente sono state risparmiate le case. Già ieri era partito un focolaio dallo stesso punto, fortunatamente fermato in tempo. Oggi la stessa dinamica, ma il vento ha propagato le fiamme in un attimo».

L'ipotesi di incendio doloso

Non è difficile pensare che ci sia stata la mano di qualcuno dietro questo episodio. Qualcuno che ha messo a repentaglio decine di vite.