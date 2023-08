Incendio alle porte di Latina, fiamme lambiscono le abitazioni in via Isonzo

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco in zona Borgo Isonzo, a Latina, dove un incendio scoppiato per cause ancora sconosciute ha lambito le abitazioni che affacciano sulla strada alle porte della città.

Sul posto tre squadre del comando provinciale di Latina, oltre ai Carabinieri Forestali e ai volontari della Protezione Civile.

Secondo le primissime ricostruzioni, il rogo sarebbe scoppiato da una sterpaglia in via Ferrazza, allargandosi poi a causa del vento e delle alte temperature da una parte su via regione Veneto e dall'altra nei pressi delle case di via Isonzo, all'altezza del bivio con via delle Rose.

Al momento la situazione è sotto controllo.