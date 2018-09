Incendio nel garage del centro commerciale Le Torri: brucia un Suv, palazzo invaso dal fumo

Fuoco e paura ieri nella tarda serata al centro commerciale Le Torri dove, nel parcheggio interrato, si è sprigionato un incendio. E' bruciata un'auto ma il fumo ha invaso l'intero garage creando il panico tra i residenti che quando si sono resi conto dell'incendio sono corsi nel piano interrato per controllare quanto stava succedendo e mettere in sicurezza le altre automobili.

Le fiamme si sono sprigionate da un Suv, un'Audi Q5. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero raggiungendo altre vetture. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che insieme ai vigili del fuoco accerteranno le cause del rogo.

Mercoledì 12 Settembre 2018



