Latina, intimidazione a un artigiano: gli bruciano auto e furgone in via Montenero

Misterioso incendio nella notte di domenica a Latina, in via Montenero. Intorno alle 4 è arrivato l'allarme al 115 e una squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il luogo indicato. Un furgone e un'auto posteggiati lungo la strada stavano andando a fuoco. I due mezzi erano parcheggiati a una distanza di una decina di metri circa l'uno dall'altro. La squadra è intervenuta immediatamente per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse. Poco dopo sono iniziati i sopralluoghi e le ispezioni dei vigili del fuoco e della polizia per risalire alle cause.E' stato sufficiente un primo esame per accertare che si trattava di un incendio di natura dolosa che era stato appiccato nello stesso momento su entrambi i mezzi di proprietà della stessa persona. Furgone e auto erano infatti riconducibili ad un cittadino di nazionalità rumena, incensurato, di professione artigiano. Le circostanze hanno fatto scattare immediatamente le indagini della squadra mobile.Nelle ore successive l'uomo è stato ascoltato dagli investigatori ma ha spiegato di non aver mai ricevuto minacce. Il gesto appare però come una chiara intimidazione il cui movente è ancora tutto da chiarire. La polizia ha acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza installate nella zona per estrapolare immagini che potrebbero aprire una pista investigativa più chiara per risalire ai responsabili.