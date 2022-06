Incendio in via Badino, tra Terracina e Circeo: vigili del fuoco e Anc sul posto

Violento incendio in corso in via Badino, tra Terracina e San Felice Circeo. L'allarme è scattato attorno alle 14.30. Ad andare in fiamme un appezzamento di sterpaglie e alberi ad alto fusto.Sul posto l'elicottero anticendio regionale, delle due squadre dei vigili del fuoco di Latina e Terracina, due equipaggi dell'ANC di Sabaudia e l’ANC di Terracina. Il fuoco è arrivato a lambire le recinsioni di alcuni villini al margine dell’area incendiata. Solo il pronto intervento delle squadre ha evitato il peggio. Fortunatamente nessun danno alle persone. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.