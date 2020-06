Incendio in un palazzo a Gaeta, brucia la tettoia su un terrazzo

giovedì sera a Gaeta, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via Aragonese dopo la segnalazione di un incendio in un edificio. Le fiamme hanno avvolto la tettoia di legno montata su un terrazzo privato. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere l'incendio evitando che il rogo potesse propagarsi nell'appartamento adiacente.

«Le cause dell'incendio - spiegano i vigili del fuoco - sono in corso di accertamento. Non si registrano persone coinvolte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA