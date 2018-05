Incendio in un appartamento, paura alla "Torre Baccari" a Latina

Un incendio è divampato questa mattina in viale Le Corbusier, a Latina. L'episodio si è verificato nella "Torre Baccari" in un appartamento al terzo piano.



Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che con l'ausilio delll'autoscala sono entrati nell'immobile nel quale in quel momento non c'era nessuno.



Il rogo ha interessato un elettrodomestico nel locale cucina sviluppando prevalentemente molto fumo. Le cause, presumibilmente, sono di natura accidentale.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:16



