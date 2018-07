Incendio in un appartamento al Circeo, paura per gli occupanti della casa

Paura a San Felice Circeo per un incendio divampato all'interno di un appartamento. Il denso fumo proveniente dalla cucina ha richiamato gli occupanti della casa che sono immediatamente usciti e hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco.



Personale del comando provinciale di Latina è arrivato poco dopo a Borgo Montenero ed è intervenuto per avere la meglio sulle fiamme che per fortuna hanno coinvolto solamente alcuni elettrodomestici, causando molto fumo, danni e grande spavento per gli occupanti che per fortuna non hanno riportato conseguenze.



Gioved├Č 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA