Incendio in appartamento a Latina, morta un'anziana e una persona intossicata

Un'anziana donna è morta all'interno di un appartamento andato a fuoco a Latina, in località Borgo Grappa al confine con il comune di Sabaudia e un'altra persona è rimasta intossicata. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio e verificare chi sia la vittima.

Al momento non si conoscono altri particolari sull'accaduto, l'intervento di vigili del fuoco e personale dell'Ares 118 per i soccorsi si sta ancora svolgendo. Avviate le indagini da parte dei carabinieri di Borgo Grappa.

