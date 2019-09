Ennesimo incendio a Fondi: distrutti diversi mezzi e abitazioni in pericolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un devastante incendio Fondi . Questa volta, però, i piromani hanno azzardato ulteriormente dando alle fiamme una vasta area lungo via Appia lato Itri, in prossimità delle abitazioni, come si vede in questo video amatoriale realizzato da una cittadina.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino che stanno ancora lottando contro lingue di fuoco altissime.L' incendio non è ancora stato spento ma il bilancio è già disastroso.Distrutti diversi mezzi, in particolare un furgone e alcune vetture parcheggiate, terreni incolti e proprietà private.Minaccia elevatissima per le abitazioni vicine e per la viabilità secondo la squadra interforze impegnata sul campo.Continua a salire drammaticamente il numero degli incendi : l'associazione Fare Verde ne aveva contati 32 in 37 giorni a inzio settembre ma, dal momento della conta, il numero è ulteriormente cresciuto.