Incendio doloso a Spigno Saturnia, evacuate le abitazioni

Paura a Spigno Saturnia, dove ieri sera si è scatenato un vasto incendio nella zona collinare di Spigno Saturnia. Le fiamme sono arrivate anche alle abitazione che per ragioni di sicurezza sono state evatuate.



Circa quaranta le persone impiegate e vasto lo spiegamento dei mezzi in campo: cinque moduli della protezione civile, tre mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e forestali, tutti impegnati nelle operazioni di spegnimento e gestione dell'emergenza.



L'incendio è stato domato solo a notte fonda. La matrice è di natura dolosa e per questo sono già state avviate le indagini per risalire all'identità del piromane. © RIPRODUZIONE RISERVATA