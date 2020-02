Sono in corso le indagini dei carabinieri forestali e del personale specializzato dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell'incendio che ha distrutto una struttura in legno, adibita a chiosco, sul lungomare.



Le fiamme hanno completamente divorato la costruzione sulle dune e l'intervento dei vigili del fuoco non è servito, purtroppo, per salvare la struttura. Non si escludono ipotesi sull'accaduto, mentre le cause sono in fase di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA