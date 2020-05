Incendio in un campeggio a Terracina, le fiamme distruggono un modulo abitativo

Incendio in un campeggio di Terracina ieri sera, venerdì 29 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti via Badino a seguito della segnalazione arrivata da alcuni cittadini.

Sul posto, la squadra territoriale ha preso atto che le fiamme stavano coinvolgendo un modulo abitativo. Il rogo aveva coinvolto anche la veranda dello stesso modulo e rischiavano di raggiungere altre strutture del campeggio.

Per le operazioni di spegnimento è stato necessario anche il supporto alla squadra locale di due autobotti da Latina. Successivamente, ed in stretta collaborazione con i Carabinieri, effettuato un controllo dei luoghi per cercare di stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Non si registrano persone coinvolte.

Vedi anche >> Fiamme dolose: incendiate le auto del sindaco di Sermoneta e del fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA