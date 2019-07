Prende fuoco il condizionatore: maxi incendio in appartamento a Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi incendio in appartamento in via Lazio a Fondi.Le fiamme, da una prima ricostruzione, sarebbero partite da un malfunzionamento del condizionatore , forse rimasto acceso troppo a lungo.Pochi istanti e l'intera abitazione è stata avvolta dalle fiamme.Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Fondi e Terracina, dei Falchi coordinati dal presidente Mario Marino, della Municipale e di un'ambulanza del 118.La squadra interforze ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'immobile