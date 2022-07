Incendio Al Karama, 87 persone evacuate di cui 28 bambini. Gara di solidarietà per aiutare le 18 famiglie senza alloggio

Dopo il vasto incendio che ha colpito Al Karama si è proceduto allo sgombero del campo di accoglienza. Sono 87 le persone evacuate, di cui 28 bambini, per un totale di 18 nuclei familiari. È attivo il Centro Operativo Comunale (COC) e l’Amministrazione è in costante contatto con la Asl di Latina poiché 5 donne sono in stato di gravidanza, di cui 2 sono a termine. A queste si aggiungono altre persone bisognose di cure.

I pasti - spiega il Comune in una nota - sono garantiti fino a martedì sera dalla Caritas, da domani sarà Dussmann Service a fornire pasti sporzionati, dapprima solo a pranzo e da mercoledì anche a cena. Le attività di logistica (reperimento di brandine, lenzuola, asciugamani, ecc.) sono affidate alla Protezione Civile comunale, mentre la Protezione Civile della Regione Lazio porterà in giornata una autobotte con quattro docce. Supporto è arrivato anche dall’Associazione Famiglia Migrante che ha fornito il vestiario, visto che molte persone sono fuggite dalle fiamme senza riuscire a prendere alcun ricambio di vestiti e alcuni bambini non avevano nemmeno le scarpe. Il Pronto Intervento Sociale e il Servizio Welfare si stanno occupando del censimento, della distribuzione dei pasti e dei capi d’abbigliamento e della risoluzione di qualsiasi tipo di problematica dovesse emergere.

«Desidero esprimere il mio ringraziamento – dichiara la Vice Sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni – a tutto il personale del Servizio Welfare, alle donne e agli uomini del PIS, alla Caritas, alle varie Protezioni Civili che ci stanno supportando e a tutto il mondo del volontariato che in questi momenti di difficoltà non ha mai fatto mancare il proprio appoggio».