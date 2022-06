Incendio a Sezze Scalo, chiusa la Ss156 del Monti Lepini: sopralluogo di Anas, sindaco e vigili del fuoco

La strada stale 156 dei Monti Lepini è chiusa al traffico da ieri sera dopo il violento incendio che ha interessato la zona. Attualmente è in corso un sopralluogo nei pressi del cavalcavia tra Sezze Scalo e Ceriara di Sezze. Sul posto ci sono il sindaco Lidano Lucidi, i tecnici dell'Anas e dei vigili del fuoco. Ieri il sindaco Lidano Lucidi aveva postato un messaggio sul suo profilo Fb: «Un brutto incendio sta creando disagi e sta violentando il nostro territorio, non una novità purtroppo. Mi sento di ringraziare i vigili del fuoco e tutti quei volontari che mettono a rischio se stessi per proteggere il paese. Grazie a nome della città». Con il passare delle ore la situazione si è complicata perché è risultato impossibile spegnere le fiamme alla base del cavalcavia.

Ieri l'incendio era divampato nelle campagne, alimentate dal vento le fiamme hanno scavalcato la ferrovia, raggiunto e superato la Ss156 arrivando alle pendici della collina. «Abbiamo combattuto per ore - raccontano i vigili del fuoco - C'era fumo e fuoco ovunque». Il problema si è concentrato alla base del cavalcavia nei pressi delle Sardellane, lì dove la superstrada si restringe e corre accanto ai binari proprio alle pendici della montagna. Il fuoco nei pressi del cavalcavia continuava ad alimentarsi e alla fine si è compreso il perché. «Il fumo era nerissimo, l'odore acre» raccontano le squadre intervenute. Elicotteri e squadre a terra dei vigili del foco hanno lavorato per ore e alla fine hanno scoperto che alla base dei piloni hanno preso fuoco dei pannelli di polistirolo di grandi dimensioni alla base del cavalcavia che ormai da 12 ore continuano a bruciare. Il fumo nero continua a propagarsi nella zona, ma quello che preoccupa è la stabilità della superstrada che per ora rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Complicatissima la situazione del traffico nella zona. La chiusura della superstrada ha congestionato sia le Migliare, sia lo snodo di Sezze Scalo. Questa la nota diffusa da Anas: «Nel Lazio è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 156 “Dei Monti Lepini”, tra i km 36 e 40, a causa di un incendio. La strada è chiusa dalla rotatoria di Sezze Scalo fino a Ceriara di Sezze. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia Municipale per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile».