Incendi a Latina, bruciano le sterpaglie vicino via Isonzo. Vigili del Fuoco all'opera, ecco le foto

LATINA - Odore acre e colonne di fumo che salgono verso il cielo. Si tratta di una giornata difficile per i Vigili del Fuoco che a Latina sono dovuti intervenire per spegnere diversi focolai scoppiati in città: sterpaglie e fiamme, un binomio che unito al grande caldo, al vento e (spesso) a qualche distratto, può creare problemi anche ad abitazioni e autovetture parcheggiate. Nella zona compresa tra via Isonzo e via Regione Veneto, nei pressi di via della Rosa, il rogo è esploso intorno alle 13:30 con una colonna di fumo bianco visibile in tutta la città: pare che il vasto incendio abbia avuto più di un punto d'innesco.Notevoli i disagi per gli abitanti della zona, specie per i più anziani costretti in casa che vivono nel quartiere, già vessati dal caldo e tappati in casa con le finestre sbarrate.I Vigili del Fuoco sono all'opera per contenere i disagi.Notizia in aggiornamento...