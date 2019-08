Incendi tra Fondi e Itri, è emergenza: via Appia a rischio chiusura, decine di uomini al lavoro

Incendi, non sembra finire mai l'incubo nel Basso Lazio. A partire dalle prime luci dell'alba un nuovo inferno di fuoco tra Fondi e Itri sta mettendo a dura prova il territorio. Decine gli inneschi che, attivati contemporaneamente, hanno dato vita ad un'immensa corona di fuoco. Qualche raffica di vento e il rogo si è velocemente esteso divorando ettari ed ettari di macchia mediterranea: dalla contrada di Sant'Andrea a Fondi al cimitero di Itri.

Animali senza vita e distese di terra bruciata: i danni degli incendi in Bolivia



Traffico a rilento lungo l'Appia tra i due comuni in quanto l'incendio, già da qualche ora, ha raggiunto la sede stradale e non è escluso che a breve possa essere necessario chiudere del tutto l'arteria. Al lavoro, ormai da cinque ore, i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, i Falchi di Pronto Intervento, il gruppo Emergenza Radio Itri del presidente Antonio Maggiacomo, una squadra di protezione civile arrivata da Lenola, altri nuclei di volontari e due elicotteri. Si attende a breve l'intervento di un canadair che, si spera, riesca e riequilibrare la partita a favore delle squadre interforze impegnate sul campo. La zona, per diversi chilometri, è ricoperta da una coltre di cenere, scarsa la visibilità. Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione.

Stromboli, sale livello d'allerta: si temono nuove eruzioni



Emergenza incendi: "corona" di fuoco tra Fondi e Itri Appia in tilt e decine di uomini al lavoro https://t.co/zbVloWLcrK @ilmessaggeroit — Rouges56 (@rouges56) August 31, 2019

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA