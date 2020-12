Incastrato da giorni in una ringhiera, cane salvato dai vigili del fuoco

Un cagnolino nero è rimasto incastrato per giorni, senza che nessuno se ne accorgesse, nella ringhiera di una casa di campagna. La chiamata al centralino dei vigili del fuoco è arrivata soltanto ieri mattina, quando finalmente l'animale è stato soccorso.

È successo a Santi Cosma e Damiano, in via Circonvallazione Ferrara. Qui la squadra di Castelforte ha avvisato il proprietario del terreno, che non si era accorto di nulla e che non era il proprietario del cane.

Cesoie e divaricatore oleodinamico alla mano, alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il cane, dopo una serie di delicate operazioni per non arrecargli ulteriori problemi, visto che era già debilitato per la situazione. L'animale è stato così consegnato al veterinario di turno, per poi essere trasferito in clinica per gli accertamenti del caso.

