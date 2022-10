Sabato 8 Ottobre 2022, 12:11

Giovane medico di Latina ha deciso di cambiare vita, lasciando un posto fisso al pronto soccorso per abbracciare la professione da prospettive diverse. Parliamo di Jacopo Marafini, 38 anni, nato e cresciuto nel capoluogo pontino, dove ha frequentato il liceo classico Dante Alighieri e dove, nel Polo universitario Pontino de La Sapienza, si è laureato in Medicina nel 2008.

Uno studente modello con mille interessi, proveniente da una famiglia piuttosto nota: suo nonno Luigi Marafini, apprezzato scrittore e poeta, fu uno degli avvocati simbolo di Latina. Jacopo si è preso la specializzazione in Medicina Interna nel 2014 a Roma, presso l'ospedale Sant'Andrea, seconda facoltà di Medicina de La Sapienza. Dal 2017 lavora al pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Lido di Camaiore, che lascerà il prossimo 15 dicembre. Ma prima di questa esperienza, che oggi definisce «troppo stressante», si è fatto le ossa al policlinico Casilino di Roma e all'ospedale di Cremona. «Lascio il Versilia perché voglio cambiare vita, ma continuerò a fare il medico di pronto soccorso perché è ciò che so fare».

Lei è diventato papà ad aprile scorso, si è sposato a settembre e nel frattempo ha preso la drastica decisione di rinunciare al posto fisso per una partita Iva. Perché?

«Il carico di lavoro al pronto soccorso risponde il medico pontino è diventato negli ultimi anni sempre maggiore. Un processo iniziato da tempo ed aggravato con la pandemia Covid. Viviamo una condizione stressante che non trova conforto' nella retribuzione. Farò lo stesso lavoro, spostandomi in altre regioni, a partita Iva. A parità di stress, almeno guadagnerò di più. Ho calcolato che per le stesse ore lavorative, e al netto delle tasse, andrò a prendere quasi il doppio».

Dottor Marafini, lei ha sollevato due questioni: l'eccessivo carico del pronto soccorso e aziende sanitarie disposte a pagare meglio professionisti non dipendenti. Vuole spiegare?

«Il pronto soccorso è una porta sempre aperta. Agli accessi per urgenze ed emergenze si sommano quelli di persone che non trovano risposte nella medicina territoriale, che negli ultimi anni sono in numero crescente. E non è colpa dei medici di medicina generale sempre più pressati e lasciati soli. Va detto però che al pronto soccorso si rivolgono anche utenti diseducati': perché è più comodo andare lì che prendere un appuntamento. Con il risultato che a fine turno hai effettuato decine di visite in più del normale. Per quanto riguarda il discorso della remunerazione migliore con la partita Iva, questo bisognerebbe chiederlo alle Regioni. Io posso solo dire che, in vista del mio cambiamento di vita professionale, ho preso contatti con venti ospedali, distribuiti in quattro regioni diverse, riscontrando sempre migliori condizioni. L'offerta è elevata, perché in generale ci sono pochi medici e poi perché non sono l'unico che ha preso questa decisione, quindi alle strutture di pronto soccorso serviamo».

Non ha mai pensato che, invece di tornare in trincea al pronto soccorso, avrebbe potuto cambiare reparto o fare lo specialista privato?

«Cambiare reparto no. Aprire un ambulatorio privato o effettuare visite a domicilio rientra in un'attività aggiuntiva che vorrei intraprendere. La partita Iva mi consente anche questo».

Ma lei vuole fare anche l'imprenditore?

«Sì, restando nel campo medico. Inizialmente avevo pensato ad attività di turismo sanitario per coloro che si sottopongono ad interventi di chirurgia bariatrica. Ma ho iniziato a fare un sondaggio e mi sono reso conto che chi vive l'obesità e fa la scelta chirurgica ha bisogno di altro, di essere accompagnato nel percorso pre-intervento e post-intervento sia a livello burocratico che medico e psicologico. Ecco, mi sto organizzando in questo senso».