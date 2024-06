Sabato 8 Giugno 2024, 06:50

Hanno provato a truffare i familiari di alcuni giovani in presunta difficoltà, ma le potenziali vittime non hanno abboccato e anzi hanno messo i carabinieri sulle piste dei due malviventi, che sono stati successivamente identificati e denunciati all’autorità giudiziaria. È accaduto a Formia e Castelforte, dove i carabinieri hanno individuato e denunciato due giovani di 34 e 22 anni, il primo residente a Rieti e il secondo, di nazionalità rumena, residente a Sezze.

I due malviventi, specializzati nelle truffe con la tecnica del cosiddetto metodo "Muling", che consiste nel telefonare alla vittima e, attraverso artifizi e raggiri, spacciandosi per il proprio figlio, richiedono urgentemente un bonifico bancario online. Il motivo del bonifico varia di volta in volta e in alcuni casi ha riguardato l’acquisto di un nuovo cellulare o il pagamento di qualche contravvenzione.

La stessa tecnica i due lestofanti hanno tentato di metterla in atto a Formia e Castelforte. Nella prima città il truffatore poi individuato per il soggetto residente a Sezze ha telefonato ad un signore di 66 anni dicendo di essere il figlio e di avere bisogno urgente per motivi di lavoro di un nuovo cellulare, per il quale era necessario un urgente bonifico bancario on line. Il destinatario della richiesta non ha, però, creduto alla versione del presunto figlio e ha segnalato ogni cosa ai carabinieri.

Nell’altro episodio avvenuto a Castelforte, una signora di 62 anni ha ricevuto la telefonata dal tuffatore di Rieti, che, spacciandosi per il figlio, le ha chiesto di effettuare un bonifico bancario per aiutarlo a risolvere alcuni delicati problemi legali. La donna, incredula, ha telefonato più tardi al vero figlio, che naturalmente ha fatto scoprire l’iniziativa truffaldina, che è stata subito denunciata ai carabinieri della stazione di Castelforte permettendo, con le successive indagini, di risalire all’identità del truffatore residente a Rieti, che è stato denunciato alla Procura di Cassino.

Sul tema delle truffe agli anziani i carabinieri hanno svolto numerosi incontri in varie città, soprattutto presso i Centri anziani, per un’azione preventiva che metta in guardia le persone che ricevono telefonate di falsi figli per ottenere denaro tramite bonifico bancario o addirittura sono aggirate dai lestofanti che, dopo aver telefonato, mandano spesso dei complici a ritirare il denaro presso le stesse abitazioni delle vittime. In molti casi riuscendo a portare a termine il loro disegno criminoso. Non nel caso, però, dei due episodi di Formia e Castelforte.