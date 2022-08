Mercoledì 31 Agosto 2022, 10:35

Un esperimento ben riuscito per garantire l'accessibilità alla spiaggia anche ai disabili. Tra le dune di Sabaudia quest'anno sono state allestite tre discese progettate appositamente per chi si sposta sulla sedia a rotelle, ma la vera novità è stato l'impiego di un assistente che ha aiutato i disabili e i loro accompagnatori in tutte le fasi della giornata, dalla discesa fino al ritorno a casa.

Una sorta di stewart incaricato di provvedere a tutte le esigenze dei bagnanti disabili che decidono di frequentare le spiagge attrezzate. Il risultato è andato oltre le aspettative come dimostrano anche le numerose mail inviate dagli stessi fruitori del servizio. Ad esempio la discesa numero 31 (vicino alla BauBeach) è stata utilizzata da numerose persone con difficoltà di deambulazione, un servizio innovativo notato anche dagli altri bagnanti. «Passeggio tutte le mattine in quel tratto di spiaggia - ha spiegato Loretta in una missiva - e mi ha fatto un immenso piacere veder scendere dal ponticello diverse coppie di anziani, giovani e meno giovani con stampelle, mamme con bambini in carrozzina. Ma quello che mi ha più colpito è stata la qualità dell'organizzazione e della resa del servizio, a partire dalla gestione della stessa passerella; la cura di chi provvede alla sua funzionalità. Ho visto con i miei occhi una ragazza spazzare con estrema attenzione la sabbia per evitare che il suo accumulo complichi il passaggio delle carrozzelle o faccia scivolare chi vi transita. La stessa ragazza controlla che non vi si parcheggino le biciclette. È ovvio che la loro presenza ostacolerebbe il passaggio delle carrozzelle, impedirebbe a chi procede con passo lento e difficoltoso di appoggiarsi al corrimano. Poiché siamo tutti sempre più distratti, si è anche giustamente provveduto a segnalare il divieto di parcheggio lungo tutto il ponticello»

Soddisfazione è espressa da Gianluca Di Lorenzo, presidente della Blue Work Service che gestisce l'assistenza ai bagnanti a Latina, Sabaudia e San Felice Circeo. «Questi feedback - commenta - ci rendono orgogliosi per i servizi che offriamo tra tante difficoltà, le tre discese per i disabili a Sabaudia hanno avuto un notevole utilizzo e l'introduzione di una figura nuova come l'assistente ha fatto la differenza quest'anno. Il Comune ha fornito le sedie job per accedere alla spiaggia, mentre il nostro operatore ha accolto e aiutato i disabili in tutto il percorso».

LE RECENSIONI

I risultati si vedono e i fruitori, finalmente, possono accedere alla spiaggia senza le enormi difficoltà che fino ad oggi hanno dovuto affrontare. «Abbiamo avuto l'occasione di incontrare un angelo - scrive in una mail di ringraziamento uno dei disabili che hanno utilizzato il servizio nel mese di agosto - un'addetta ci ha accolto e assistito dalle 9.00 alle 16.00, ora in cui siamo andati via. Speriamo di poterla trovare anche le prossime volte». Diverse le testimonianze positive, recensioni che sono state inviate anche al Comune e alla polizia locale di Sabaudia.

IL PERSONALE CHE NON C'E'

La stagione, per quanto riguarda l'assistenza ai bagnanti, è stata complicata per la mancanza di personale. Sono sempre meno i giovani che vogliono svolgere l'attività di bagnino, un problema già denunciato prima dell'inizio dell'estate quando la coop aveva messo a disposizione i corsi gratuitamente, pur di trovare il personale necessario. «Gestiamo 22 postazioni a Latina, 12 a Sabaudia e altrettante a San Felice Circeo - commenta Di Lorenzo - e quest'anno è stato molto difficile coprire il servizio per l'intera stagione. I ragazzi che vogliono fare i bagnini sono sempre meno e non credo che sia un problema di reddito di cittadinanza. Dalle città dove operiamo ne arrivano pochissimi, la maggior parte viene dai paesi della provincia, dalla zona dei Lepini, in particolare».