Bollettino del 6 maggio, in provincia di Latina 116 nuovi casi, nessun decesso e record di guariti

Tornano sopra quota 100 i casi in provincia di Latina: sono 116 i nuovi contagi accertati in 18 comuni, su un totale di 1.459 tamponi processati. Anche oggi il dato più elevato è arrivato dalla città di Fondi con 19 positivi, 18 sono ad Aprilia, 17 a Latina, altri 10 a Terracina, sette nei comuni di Cisterna, Sabaudia e Sezze, sei in quello di Sermoneta, quattro a Monte San Biagio, Pontinia, Priverno e Spigno Saturnia, tre a Minturno, due a Formia, uno nei comuni di Bassiano, Calstelforte, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano. Dopo i 10 morti degli ultimi due giorni, è stata una giornata senza vittime e con 197 pazienti guariti. Le somministrazioni di vaccino registrano un record: 3.520 nelle ultime 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA