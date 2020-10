Covid, in provincia di Latina 154 nuovi casi e un decesso ad Aprilia

Prime anticipazioni sul bollettino che la Asl di Latina dirama quotidianamente intorno alle 14 e a differenza di quello che si sperava ieri la situazione subisce un nuovo brusco peggioramento: sono 154 oggi i nuovi casi di covid in provincia di Latina e purtroppo si registra un altro decesso, un paziente di 82 anni residente ad Aprilia.

APPROFONDIMENTI LATINA Covid, consiglieri ed europarlamentari al "Goretti", la... LATINA Muore in reparto un altro anziano della Domus Aurea LATINA Covid, Casati: «Posti letto al Goretti e pazienti a casa:... LATINA Tamponi, giro di vite del Nas nei laboratori analisi autorizzati...

A quanto risulta il dato più alto dei contagi si registra proprio nella città di Aprilia, con 33 nuove positività, 11 delle quali con link familiari. Nel comune di Latina ci sono invece 32 casi, due dei quali riferiti a una struttura socio assistenziale, 17 sono invece i contagi a Cisterna, 12 a Terracina e 10 a Minturno. Per quanto riguarda gli altri comuni si registrano poi un positivo a Bassiano, 4 a Castelforte (di cui uno legato a un operatore della casa di riposo di Itri), 2 a Cori, 5 a Fondi, 10 a Formia, 3 a Gaeta, 2 a Itri, 2 a Lenola, 1 a Maenza, 1 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 2 a Pontinia, 1 a Priverno, 1 a Roccasecca dei Volsci, 3 a San Felice Circeo, 3 anche a Sabaudia, 2 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Sermoneta, 5 a Sezze. Il totale è di 24 comuni interessati da nuovi contagi, un altro record negativo: mai la diffusione era stata così estesa.

A Latina in particolare, la casa di riposo per anziani L'Oasi che si trova a Borgo Carso è stata posta in quarantena. Così come ieri erano state messe in quarantena altre due strutture: Nonni Felici a Sabaudia e Il Girasole a Formia. Anche la Domus Aurea di Itri è in quarantena da diversi giorni e purtroppo tra i degenti ci sono stati già tre decessi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA