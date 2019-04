In moto a 188 km/h sulla Pontina: la Stradale gli ritira la patente, multa di 847 euro

Correva sulla Pontina a folle velocità il giorno di Pasquetta. Un uomo di 52 anni è stato bloccato dalla polizia stradale dopo che le apparecchiature in dotazione avevano rilevato che viaggiava su una moto di grossa cilindrata a 188 chilometri orari. E' accaduto durante i servizi di controllo predisposti sull'arteria durante i giorni di festa. Gli agenti della Polizia stradale gli hanno ritirato la patente per aver superato di 98 km/h il limite consentito in quel tratto e contestualmente è scattata una multa di 847 euro per violazione dei limiti di velocità. Nel corso del servizio sono state elevate 25 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada e sono state ritirate due patenti di guida. © RIPRODUZIONE RISERVATA