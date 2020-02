In fiamme un appartamento, paura a Cisterna: palazzina inagibile

Un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Pietro Nenni a Cisterna. Gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco ed è in corso l'evacuazione del caseggiato nel quartiere San Valentino. Il fumo nero ha invaso la tromba delle scale e gli appartamenti ai piani superiori. Praticamente tutto il quartiere si è precipitato in via Nenni e sta assistendo alle operazioni di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 12:13

Due persone anziane rimaste intossicate dal fumo sono state soccorse dai sanitari del 118 e sono stati trasferiti all'oaspedale Goretti di Latina. Sono in tutto 22 gli appartamenti evacuati dai vigili del fuoco e, in attesa di ulteriori verifiche, la palazzina è stata dichiarata inagibile.