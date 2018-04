In casa un chilo e mezzo di droga, la Polizia arresta due giovani a Latina

Due arresti e oltre un chilo e cinquecento grammi di droga recuperati dalla Polizia di Stato al termine di un servizio nelle zone "calde" del capoluogo pontino. Durante i controlli intensificati dal questore Carmine Belfiore, 4 equipaggi della Squadra volante, 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine una della Squadra amministrativa oltre alla presenza dell'unità cinofila antidroga Birba e Jamil della Polizia di Frontiera di Fiumicino, c'è stata una verifica al grattacielo "Pennacchi", in pieno centro.



Aall’interno di un’abitazione al 17° piano è stata rinvenuta la droca: circa 1 kg di hashish suddiviso in vari panetti e mezzo kg di cocaina, parte della quale già suddivisa in involucri pronti per la vendita al dettaglio. In un cassetto della stessa camera sono state ritrovate banconote di vario taglio per un totale di 1500 circa sicuro provento dell’attività di spaccio nonché bilancini di precisione e ritagli di buste in cellophane per il confezionamento delle singole dosi e 200 grammi di sostanza da taglio.

