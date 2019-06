In casa oltre tre chilogrammi di droga, conviventi arrestati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Li hanno sorpresi e arrestati con oltre tre chili e mezzo di droga. I carabinieri del reparto operativo di Latina sono intervenuti questa notte a Ciampino, in provincia di Roma, durante uno specifico servizio contro lo spaccio di droga iniziato nel capoluogo.I due erano stati notati in compagnia di alcuni consumatori abituali di stupefacenti dai militari del nucleo investigativo di Latina che hanno deciso di seguirli, una volta arrivati a Ciampino hanno chiesto anche l'ausilio dei colleghi della tenenza localiee in casa hanno trovato 1 chilo e 100 grammi di cocaina e 2 chilogrammi e mezzo di hashish.Arrestati con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 60 anni e la convivente di 69. La droga era contenuta in cinque involucri di cellophane, mentre in casa c'era anche materiale per il confenzionamento delle dosi. I conviventi sono in attesa del rito per direttissima al Tribunale di Roma