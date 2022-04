In casa oltre 800 grammi di droga, arrestato dai carabinieri a Minturno

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Minturno dai carabinieri, nell'ambito di servizi della compagnia di Formia finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

I militari hanno rinvenuto in casa dell'uomo 500 grammi di hashish, 300 di marijuana, 60 di cocaina, materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Recuperati anche 2150 euro in contanti, provento a quanto sembra dell’attività delittuosa.

La droga era stata occultata all'interno dell'appartamento. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Cassino, è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la sua abitazione. La droga è stata sottoposta a sequestro.