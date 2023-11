Lunedì 13 Novembre 2023, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 11:12

Tragedia nella notte sulla superstrada Formia-Garigliano, nel territorio comunale di Minturno. A perdere la vita un giovane di ventidue anni, Ruslan Prots, nato a Sessa Aurunca ma residente nel centro di Scauri. La sua famiglia di origine ucraina vive in Italia da oltre venticinque anni.

Il ragazzo si trovava in sella alla sua bicicletta e malgrado fosse l'una e trenta della notte tra sabato e domenica stava pedalando in direzione Napoli, all'altezza del chilometro 12 della variante Appia a pochi metri dall'uscita per Marina di Minturno. Ruslan era insieme ad un amico che lo seguiva anche lui in bicicletta. Quando erano ormai prossimi allo svincolo verso il mare un tir guidato da un uomo di 33 anni, che non è residente nella zona, se li è trovati improvvisamente davanti.

«Non mi sono accorto del ragazzo» ha raccontato più tardi, ancora sconvolto, ai carabinieri, spiegando che in quel punto la superstrada è priva di illuminazione. L'impatto è stato violento. Il camionista si è fermato immediatamente, è sceso, ha visto la bicicletta accartocciata e il giovane riverso sull'asfalto. A quel punto ha chiato i soccorsi.

Purtroppo, nonostante l'intervento rapido di 118 e carabinieri non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto sul colpo. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Formia e i colleghi della stazione di Minturno, per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il camion e la bici sono stati messi sotto sequestro.

Nella notte è stato ascoltato l'amico della vittima, un coetaneo di origine straniera, che ha raccontato piangendo agli inquirenti di aver passato la serata in un pub insieme all'amico. Non è ancora chiaro il perché entrambi si trovassero a transitare sulla superstrada Formia-Garigliano in sella alle loro bici; tra l'altro quel tratto di strada è vietato ai ciclomotori al di sotto della cilindrata 150. Si ipotizza che potrebbero aver scelto quella via per abbreviare il percorso verso le proprie abitazioni.

Sul posto sono arrivati gli addetti dell'agenzia funebre Vento che hanno trasportato la salma presso l'obitorio dell'Ospedale di Cassino a disposizione della Procura della Repubblica. Il magistrato di turno disporrà probabilmente già oggi l'esame autoptico. Gli uomini, diretti dal Maggiore Michele Pascale, hanno ascoltato anche alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente.