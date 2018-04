In attesa delle semifinali play off contro Monza la Taiwan Excellence Latina visita l'Oasi di Ninfa

di Gaetano Coppola

Mattinata di relax per gli atleti della Taiwan Excellence Latina Volley, che, in attesa della gara di domenica contro Monza, hanno visitato i Giardini di Ninfa in compagnia delle rispettive famiglie e dallo staff societario con in testa il presidente Gianrio Falivene. Una mattinata “speciale” resa possibile grazie alla apertura riservata alla Top Volley da parte del presidente della Fondazione Caetani, Tommaso Agnoni, del direttore del Giardino di Ninfa, Lauro Marchetti, con la collaborazione del Comune di Cisterna di Latina.



Il clima decisamente priaverile e il sole hanno favorito la passeggiata tra le varie specie arboree e le rovine della antica città di Ninfa che dà il nome all’oasi naturalistica tra le dieci più apprezzate al mondo, insignita nel 2015 con il titolo di “Giardino più bello d’Italia”. Al termine del giro, illustrato da una esperta guida dell’oasi, il presidente Falivene e la squadra hanno consegnato al direttore Lauro Marchetti un pallone di gioco firmato da tutta la squadra, in ricordo della giornata, prima di tornare agli allenamenti in vista della gara di andata della semifinale play off quinto posto del campionato di superlega di volley, in programma domenica pomeriggio 15 aprile, alle 18, al PalaBianchini contro Monza.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04



