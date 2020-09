© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà potenziato con altre 1.200 persone l'organico per le scuole della provincia di Latina, non si tratta di docenti ma di personale Ata che avrà il ruolo di sentinella per evitare assembramenti e controllare le scuole con l'obiettivo di contrastare il diffondersi del virus. Lo ha detto ieri in conferenza stampa la dottoressa Emiliana Bozzella dell'ufficio scolastico provinciale. Personale che però ancora non è arrivato e una data precisa ancora non c'è. L'ufficio sta lavorando sulle nomine e probabilmente entro mercoledì saranno completate perché senza docenti non sarebe stato possibile iniziare l'anno, considerando che per nessun motivo quest'anno sarò possibile una commistione tra studenti. Oggi inizieranno anche le nomine per il sostegno, da sempre bestia nera per Latina con pochissimi docenti disponibili a fronte degli alti numeri necessari. Sono 580 quelli che verranno nominati subito, ma ne occorrono altri. La Asl inoltre sta organizzando appositi corsi di formazione per i professori. Importante per tutti, secondo la Asl eseguire il test seriologico, sono ad oggi solo 3 mila le persone, tra docenti, personale Ata e studenti fragili, ad averlo eseguito. L'invito è a farlo il prima possibile.